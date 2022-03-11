الأمم المتحدة: مقتل 564 مدنيا فى أوكرانيا من بداية العملية العسكرية الروسية

جدة - نرمين السيد - أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن 564 مدنيًا فى أوكرانيا لقوا حتفهم منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى 24 فبراير الماضى، بينهم 41 طفلاً.





ورجحت المفوضية - حسبما ذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية - أن الحصيلة الحقيقية أعلى بكثير لأنها لم تتمكن بعد من تأكيد التقارير الواردة من المناطق التى تدور فيها أعمال قتالية عنيفة. وأضافت المفوضية الأوروبية أن معظم القتلى لقوا حتفهم جراء استخدام أسلحة متفجرة منها قصف مدفعى كثيف وضربات صاروخية وجوية.

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