الدفاع الروسية: تدمير 82 هدفا تابعا للجيش الأوكرانى فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تدمير 82 هدفا تابعا للجيش الأوكرانى فى يوم واحد، بالإضافة إلى تدمير مجموعة طيارات مسيرة، منها طائرتان من نوع "بيرقدار تى بى 2"، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وجاء فى بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال اليوم، أسقط الطيران والدفاع الجوى التابع للقوات الجوية الروسية ثلاث طائرات بدون طيار فى الجو، بما فى ذلك طائرتان من طراز (بيرقدار تى بى 2)".

وأشار البيان إلى أن الطيران العملياتى التكتيكى والقوات الفضائية الروسية دمر فى يوم واحد 82 هدفا تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية.

ونوهت الدفاع الروسية إلى أن أنظمة الدفاع الجوى المحمولة الموزعة فى كييف والتى أرسلت من الغرب تشكل تهديدا بشن هجمات إرهابية على الطائرات المدنية.

وأكد الجيش الروسى، أنه سيواصل البحث عن منظومات الدفاع الجوى المحمولة التى تخلى عنها القوميون وسيتم مصادرتها لمنع سقوط هذه الأسلحة فى أيدى الإرهابيين وتصديرها خارج أوكرانيا.

وبينت الوزارة، أنه، وفى سياق العمليات الهجومية ضد القوميين الأوكرانيين، سيطر الجيش الروسى على عدد كبير من أنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات.

وتابع البيان: "قامت القوات المسلحة الروسية بتعطيل 3346 هدفا من عناصر البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا خلال العملية الخاصة".