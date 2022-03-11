وجاء فى بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال اليوم، أسقط الطيران والدفاع الجوى التابع للقوات الجوية الروسية ثلاث طائرات بدون طيار فى الجو، بما فى ذلك طائرتان من طراز (بيرقدار تى بى 2)".
وأشار البيان إلى أن الطيران العملياتى التكتيكى والقوات الفضائية الروسية دمر فى يوم واحد 82 هدفا تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية.
ونوهت الدفاع الروسية إلى أن أنظمة الدفاع الجوى المحمولة الموزعة فى كييف والتى أرسلت من الغرب تشكل تهديدا بشن هجمات إرهابية على الطائرات المدنية.
وأكد الجيش الروسى، أنه سيواصل البحث عن منظومات الدفاع الجوى المحمولة التى تخلى عنها القوميون وسيتم مصادرتها لمنع سقوط هذه الأسلحة فى أيدى الإرهابيين وتصديرها خارج أوكرانيا.
وبينت الوزارة، أنه، وفى سياق العمليات الهجومية ضد القوميين الأوكرانيين، سيطر الجيش الروسى على عدد كبير من أنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات.
وتابع البيان: "قامت القوات المسلحة الروسية بتعطيل 3346 هدفا من عناصر البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا خلال العملية الخاصة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدفاع الروسية: تدمير 82 هدفا تابعا للجيش الأوكرانى فى 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.