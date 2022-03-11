الرئيس الأوكرانى: وصلنا إلى نقطة تحول استراتيجية فى الأزمة مع روسيا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، اليوم الجمعة، إنه من المستحيل التكهّن بموعد انتهاء القتال مع القوات الروسية، مؤكدًا فى الوقت نفسه أن بلاده وصلت إلى "نقطة تحول استراتيجية" فى الأزمة مع روسيا.





وقال زيلينكسى - فى خطاب نشره عبر صفحته على منصة "تليجرام" - : "نقاتل لأجل حريتنا منذ 16 يومًا.. نحارب جيشًا كان يُعتبر بين الأقوى فى العالم، الجيش الذى كان يأمل فى أن يستسلم الأوكرانيون". وتابع الرئيس الأوكرانى: "من المستحيل قول إلى متى سيستغرق الأمر لتحرير أرضنا الأوكرانية.. لكن، من الممكن القول إننا سنفعلها، لأننا نريد ذلك، لأننا بالفعل وصلنا لنقطة تحول استراتيجية.. نتحرك نحو هدفنا، نحو انتصارنا". وأشار زيلينسكى إلى أنه يجب أن يفرض الغرب عقوبات أشد على روسيا إذا استمر الصراع، مطالبًا الاتحاد الأوروبى باتخاذ إجراءات أقوى ضد روسيا.

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