روسيا: حذرنا من تحول مستشفى ماريوبول لقاعدة عسكرية

جدة - نرمين السيد - وأوضح "نيبينزيا"، خلال جلسة مجلس الأمن الدولى حول الأسلحة البيولوجية فى أوكرانيا، اليوم الجمعة، أن مستشفى ماريوبول تحول إلى قاعدة عسكرية وحذرنا من ذلك، لافتا إلى أنه كلما زاد إلقاء اللوم علينا زاد اقتناعنا أن معلوماتنا حول الأنشطة أوكرانيا صحيحة.

وتابع: أتذكر ما عرضه وزير خارجية أمريكا الأسبق كولن باول فى هذه القاعة عن امتلاك بغداد أسلحة دمار شامل، وانتهى الأمر بتدمير العراق.

وأشار إلى أنه لم تقع حالة وفاة واحدة فى مستشفى ماريوبول، مضيفًا: " يتهموننا بترويج المعلومات المغلوطة لكنهم يغضون الطرف عن المعلومات المغلوطة من جهتهم".