الهند تطلق صاروخا بالخطأ باتجاه باكستان

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "سكاى نيوز"، قالت وزارة الدفاع الهندية فى بيان إنه "فى إطار صيانة روتينية، أدى عطل فنى إلى إطلاق صاروخ عن طريق الخطأ" الاربعاء.

ولم تحدد نوع الصاروخ، لكنها قالت إنه سقط فى "منطقة فى باكستان". وعبرت عن "أسف بالغ" للحادثة "والارتياح لعدم خسارة أرواح".

جاء البيان بعد ساعات على إدانة وزارة الخارجية الباكستانية ما وصفته بـ"انتهاك غير مبرر لمجالها الجوى من جانب جسم طائر أسرع من الصوت، مصدره الهند".

واستدعى القائم بالأعمال الهندى فى إسلام أباد إلى وزارة الخارجية لتقديم "احتجاج قوى"، كما أضافت.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الخارجية الباكستانية إن "الإطلاق المتهور" ألحق الأضرار بممتلكات على الأرض وعرض أرواح مدنيين وطائرات فى المجال الجوى الباكستانى للخطر، متهمة الهند بـ"الاستخفاف بالسلام والاستقرار الإقليميين".