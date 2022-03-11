اليابان تؤجل مشروعات التعاون الاقتصادى مع روسيا بسبب أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية وكبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، اليوم الجمعة، إن بلاده ستعلق مشروعات التعاون الاقتصادى مع روسيا فى الوقت الحالى، بما فى ذلك خطة من 8 نقاط تهدف إلى كسر الجمود بشأن قضية إقليمية، وذلك فى ضوء استمرار العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.





وأضاف ماتسونو - فى تصريح نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية الرسمية - أن الهجمات الروسية على أوكرانيا جعلت من الصعب تعميق التعاون الثنائى فى المجال الاقتصادى، ودفعت اليابان إلى فرض سلسلة من العقوبات ضد روسيا، بما فى ذلك تجميد أصول تستهدف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين نفسه.

وتابع: "أنه بناءً على الموقف القائل بضرورة تأجيل المشروعات الحكومية المتعلقة بالتعاون الاقتصادى مع روسيا، بما فى ذلك خطة النقاط الثمانية، فإننا سنرد من خلال مراعاة أمن طاقتنا ووجهة نظرنا الإنسانية".

وتم اقتراح الخطة المكونة من 8 نقاط فى عام 2016 عندما كان رئيس الوزراء اليابانى آنذاك شينزو آبى يسعى إلى توثيق العلاقات مع بوتين لحل النزاع الإقليمى القائم بين البلدين حول مجموعة جزر صغيرة قبالة محافظة هوكايدو اليابانية ودفع المحادثات نحو معاهدة سلام ما بعد الحرب.

وشاركت شركات القطاع الخاص فى اليابان فى مشاريع مختلفة فى المجالات الثمانية مثل الطاقة والرعاية الصحية والتكنولوجيا الفائقة. وهى تشمل مشروع تطوير الغاز الطبيعى المسال، وحول هذا الملف، قال ماتسونو: "هناك مجموعة متنوعة من مشاريع الطاقة والرعاية الصحية ومشاريع أخرى فى القطاع الخاص يتفاوت تقدمها.. ونحن نعتقد أنه سيتم إيلاء الاعتبار الواجب لكل مشروع حسب الحاجة".

وجاءت الأزمة الأوكرانية فى الوقت الذى توقفت فيه المحادثات الثنائية بين طوكيو وموسكو حول الجزر المتنازع عليها.