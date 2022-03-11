تحذيرات من المجاعة في جنوب السودان
حذر برنامج الأغذية العالمي من أن أكثر من 70 بالمئة من سكان دولة جنوب السودان سيتعرضون للمجاعة هذا العام في وقت يعمق النزاع وكوارث المناخ ندرة المواد الغذائية.
وحذر البرنامج من “أزمة جوع جديد تتربص بملايين السكان في جنوب السودان الذين يعانون أساسا أضرار الفيضانات وعودة للنزاع”.
وقال البرنامج في بيان: “فيما ينصب الانتباه الدولي على أوكرانيا، تتربص حالة طوارئ خفية مرتبطة بالجوع بجنوب السودان حيث قرابة 8,3 مليون شخص في هذه الدولة بينهم لاجئون يواجهون الجوع الشديد في الأشهر القادمة”.
وفيما تجبر الكوارث المناخية وأعمال العنف عشرات آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم والتخلي عن سبل عيشهم، فإن العديد من سكان جنوب السودان قد دفعوا إلى حافة الهاوية “ويمكن أن يتضوروا جوعا بدون مساعدات غذائية”، وفق الوكالة.
وقال نائب مدير البرنامج لجنوب السودان أديينكا باديجو إن “مدى وعمق الأزمة مقلقان نرى الناس في كافة أنحاء البلاد وقد استنفدوا كافة السبل المتاحة لكسب قوتهم والآن تركوا صفر اليدين”.
ويعيش شخص من كل خمسة من سكان جنوب السودان البالغ عددهم 11 مليون نسمة في “فقر مدقع” بحسب البنك الدولي في 2018.
ويعاني أكثر من 60 بالمئة من السكان الجوع الشديد بسبب النزاع والجفاف والفيضانات.
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