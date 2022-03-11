إعلان نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية http://epedu.gov.iq/ جميع الاقسام pdf

إعلان نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نستعرضها فى ظل ارتفاع معدلات البحث على جوجل حولها بعد ان اكدت وزارة التعليم العراقية على ان نتائج الطلاب على مستوى جميع الجامعات العراقية اصبحت الان معلنة بعد التأكيد على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة فى شتى الجامعات العراقية على مستوى جميع التخصصات التي جاءت أمام الطلاب والطالبات.

إعلان نتائج القبول الموازي 2021/2022

بإمكان جميع الطلاب والطالبات اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين عبر موقع الوزارة الرسمي، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية مؤخراُ على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة فى جميع الجامعات العراقية على مستوى شتى التخصصات التي جاءت أمام الطلاب سواء على مستوى كلية الطب وكلية العلوم او كلية الهندسة والى غيرها من تخصصات، حيث وفرت وزارة التربية والتعليم العراقية امكانية الحصول على تلك النتائج بمنتهى السهولة من المنزل من خلال رفع تلك النتائج أمام جميع الطلاب على موقع الوزارة الرسمي بعد الانتهاء من عمليات رصد جميع الطلبات المتقدمة على القبول الموازي لذا نستعرض نتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية من هذا المقال الان طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع الان وننقل أمام حضراتكم خطوات اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية عبر اتباع الخطوات التالية:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي.

البدء فى تحديد اسم الطالب الرباعي.

تسجيل رقم الامتحاني.

تحديد المحافظة التي يتبع اليها الطالب.

النقر على ايقونة عرض النتائج لتكون على الفور أمامكم النتائج معلنة بنجاح.

هذا وبامكانكم عبر صندوق التعليقات الموجود فى الاسفل مشاركتنا بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن نتائج القبول الموازي على ان نساعدكم على الفور بالحصول على تلك النتائج من خلال خدمتنا التي نعمل على تقديمها لمساعدة الجميع على الحصول على نتائجهم باستخدام موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وغيرها من المواقع التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية.