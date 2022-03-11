أجل سداد الأقساط في البداية وبدون كفيل مع تمويلك 2000000 ريال

يمكن الآن الحصول على تمويل شخصي بقيمة مالية كبيرة تصل إلى 2 مليون ريال سعودي وأيضاً مع إمكانية تأجيل سداد الأقساط في بداية فترة التمويل الشخصي حيث يوفر الآن بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية تمويل سداد المديونية والذى يتميز بأنه لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن عند طلب التمويل كما أنه تمويل لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية.

أجل سداد الأقساط في البداية مع تمويل بنك البلاد بالسعودية

يقدم بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي بقيمة مالية ربما تصل إلى 2 مليون ريال سعودي كحد أقصى وكذلك بدون كفيل ويتمتع هذا التمويل أيضاً بعدد من المزايا منها

يتميز تمويل سداد المديونية لدى بنك البلاد بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية.

كذلك يتميز تمويل سداد المديونية من بنك البلاد بأنه لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن.

كما أن العميل يستطيع من الحصول على تمويل إضافي.

يحصل العميل المتقدم على تمويل بمبلغ تمويلي ربما يصل إلى 2 مليون ريال سعودي.

كذلك يتميز بأن العميل يستطيع من تأجيل سداد الأقساط الشهرية فى بداية الأقساط.

كما يستطيع أيضاً العميل من سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية ميسرة تصل إلى 60 شهر.

شروط تمويل سداد المديونية لدى بنك البلاد بالسعودية

فرض بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على تمويل سداد المديونية ومن بين تلك الشروط ما يلي

يشترط أن يكون المتقدم لديه حساب جاري لدى بنك البلاد بالسعودية.

كذلك يشترط أن يكون المتقدم لديه دخل شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

كما يشترط أيضاً أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 21 عام.

يشترط أيضاً أن يكون المتقدم محول راتبه الشهري لدى بنك البلاد.

طلب تمويل سداد المديونية لدى بنك البلاد بالسعودية

يستطيع العميل الراغب في الحصول على تمويل سداد المديونية لدى بنك البلاد التقديم وطلب التمويل من خلال الدخول على رابط تمويل سداد المديونية لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية وملئ نموذج طلب التمويل اونلاين.