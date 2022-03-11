الأوراق المطلوبة لاستبدال رخصة قيادة مركبة صادرة عن دولة أخري

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عمر شويل - جدة يتم تقديم خدمة إلكترونية خاصة من قبل الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الإماراتية وهي خدمة استبدال رخصة قيادة مركبة صادرة عن دولة أخرى, وتعني هذه الخدمة أنه إذا كان هناك شخص يحمل رخصة قيادة في الدولة الأم القادم منها ويرغب في أن يستخرج رخصة قيادة في دولة الإمارات فيمكنه استخدام هذه الخدمة واستبدال رخصة القيادة الخاصة به برخصة قيادة إماراتية, ويقدم موقع وزارة الداخلية الإماراتية مجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها لاستقطاب وإراحة الكثير من الأشخاص الذين يعيشون في دولة الإمارات العربية المتحدة, ولأن من أهداف رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة هو تحسين الخدمات المقدمة عبر الحكومة بجعلها خدمات إلكترونية توفر الوقت والجهد للمواطنين.

الأوراق المطلوبة لاستبدال رخصة قيادة مركبة

تم وضع لائحة بالأوراق المطلوبة من اجل قيام الأشخاص المستفيدين من خدمة استبدال رخصة قيادة مركبة صادرة عن دولة أخرى والمقدمة من موقع وزارة الداخلية الإماراتية, فعند التقدم لاستبدال رخصة قيادة مركبة صادرة عن دولة أخرى يجب إحضار الأوراق والمستندات الآتية.

الهوية الإماراتية إحضار الرخصة الأجنبية وتكون هناك ترجمه قانونية لها. اصل الرخصة الأجنبية القيام بفحص النظر في إمارة دبي, أما في باقي إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة إحضار صورة شخصية.

رسوم استبدال رخصة قيادة مركبة صادرة عن دولة أخري

هناك بعض الرسوم التي لابد أن تقوم بدفعها عن التقدم للاستفادة من هذه الخدمة, حيث يتم دفع مبلغ ستمائة درهم إماراتي لاستبدال رخصة قيادة مركبة صادرة عن دولة أخري, ويتم دفع هذا المبلغ من خلال البطاقات الائتمانية (فيزا, ماستركارد).

خطوات إصدار رخصة قيادة مركبة صادرة عن دولة أخري

يمكن أن تقوم بالاستفادة من هذه الخدمة الإلكترونية عبر الدخول علي موقع وزارة الداخلية الإماراتية واتباع الخطوات الصحية للاستفادة بشكل صحيح منها.