أمريكا: أوكرانيا لا تملك مختبرات بيولوجية تدعمها واشنطن

جدة - نرمين السيد - وأضافت "جرينفيلد"، خلال جلسة مجلس الأمن الدولى حول الأسلحة البيولوجية فى أوكرانيا، اليوم الجمعة، أن روسيا تبرر حربها ضد أوكرانيا بمعلومات مضللة.
وأوضحت أن روسيا لديها تاريخ فى استخدام الأسلحة البيولوجية، مؤكدة أن أوكرانيا لا تملك مختبرات بيولوجية تدعمها واشنطن.
ولفتت مندوبة الولايات المتحدة بمجلس الأمن، إلى أنهم "قلقون من الذريعة التى تبحث عنها روسيا لأعمالها فى أوكرانيا عبر الدعوة لهذه الجلسة لمجلس الأمن"
وأكدت أن العالم يشاهد روسيا وهى تقوم بما حذرنا منه وهى تريد تبريرا لحرب الرئيس فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا.
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