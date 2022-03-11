بريطانيا: مسألة الأسلحة البيولوجية فى أوكرانيا حملة تضليل روسية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت "ودورد"، خلال جلسة مجلس الأمن الدولى حول الأسلحة البيولوجية فى أوكرانيا، اليوم الجمعة، روسيا أكدت أنها لن تقوم بعملية عسكرية فى أوكرانيا لكنها فعلت عكس ذلك، مشيرة إلى أن مسألة الأسلحة البيولوجية فى أوكرانيا حملة تضليل روسية.

وأشارت إلى أن روسيا انتهكت التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، مضيفة: "لا نسمح لروسيا باستغلال مقعدها الدائم بمجلس الأمن لنشر الأكاذيب".