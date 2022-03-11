الرئاسة الروسية تعلق على إمكانية عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكى

جدة - نرمين السيد - أفاد المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف، بأنه لا يستبعد إمكانية عقد لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، مؤكدًا أنه يتعين قبل ذلك التأكد من أن رئيسى الدولتين سيجتمعان من أجل تحقيق نتائج وليس من أجل الحديث فقط.





وقال بيسكوف - للصحفيين اليوم الجمعة -: "لا أحد يستبعد إمكانية عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكى، وهذا ممكن فعلاً، ولكن يجب على كل من الوفود والوزراء القيام بدورهم حتى يجتمع الرئيسان من أجل النتيجة وليس من أجل الحديث فقط". وأضاف: "أن مواقف الجانب الروسى معروفة، وقد صيغت بوضوح وأبلغنا المفاوضين الأوكرانيين بها، ونحن ننتظر الإجابات من الجانب الأوكرانى".

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