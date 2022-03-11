الكرملين: روسيا غير مهددة بالإفلاس نتيجة العقوبات الغربية

جدة - نرمين السيد - أعربت روسيا عن اعتقادها فى أنه لا يوجد خطر محتمل لإفلاس الدولة الروسية نتيجة للعقوبات الناجمة عن الحرب فى أوكرانيا، حيث أن الظروف التى تؤدى إلى مثل هذا الاحتمال غير قائمة، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز".





وقال المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، اليوم الجمعة، إن السلطات المالية أكدت أن الأموال لدفع كل الديون الأجنبية بالروبل جاهزة ومتاحة، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية. ومن هذا المنطلق، فإن الظروف التى يتم فيها التخلف عن السداد غير قائمة إلا إذا تم "اختلاقها بشكل مصطنع". وعلاوة على ذلك، ترى وكالات التصنيف الائتمانى الكبرى وجود التصنيف الائتمانى الروسى فى نطاق من المفترض أن يمثل استثمارات عالية المخاطر.

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