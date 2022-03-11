زيلينسكي لأوروبا: نحتاج إلى دعم أقوى
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعد اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي، إنه يشعر بخيبة أمل إزاء قرارات أولئك الذين اجتمعوا بشأن أوكرانيا.
وقال زيلينسكي: "تم عقد اجتماع مهم للغاية لزعماء دول الاتحاد الأوروبي، ونحن نعرف ما قاله القادة خلال الاجتماع، أي من دعمنا، ومن كان صامتاً".
وعبر عن خيبة أمله من مخرجات الاجتماع بالقول: "ببساطة نحتاج إلى دعم أقوى، هذا ليس ما ننتظره".
وأضاف زيلينسكي أنه "من الضروري أن يتطابق قرار السياسيين مع رأي شعوبهم الأوروبية"، مشيراً إلى أن "60% من الشعوب في أوروبا تؤيد أوكرانيا".
يذكر أن رؤساء دول الاتحاد الأوروبي وحكوماته، عقدوا اجتماعاً عاجلاً لمناقشة انعكاسات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في مدينة فرساي الفرنسية، وصرح خلاله رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، أن "انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي مسألة بعيدة المدى، إن حدث ذلك أصلاً".
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