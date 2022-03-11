رابط epedu.gov.iq للاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الخارجي من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية pdf ب

رابط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية pdf برقم الامتحاني نوافيكم به الآن حيث تزايدت إلى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل بحثاً عن طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي يبدأ الاستعداد على إتمام اعلانها حالياً على نحو نوافيكم ونستعرضه مع حضراتكم من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

رابط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الخارجي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان الوزارة بدأت بالاستعداد تجاه اعلان نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي على مستوى جميع المحافظات العراقية اون لاين، حيث أكدت الجهات المسؤولة على ان عمليات التصحيح ورصد الدرجات جارية الان استعداداً على إعداد كشوفات الطلاب لاجل اتمام إعلان تلك النتائج بمنتهى السهولة اون لاين بواسطة اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحان وغيرها من البيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان عمليات التصحيح ورصد الدرجات قد انتهت على مستوى عدد كبير من المحافظات العراقية على ان يجري الآن الاستعداداً على بدء إعلان تلك النتائج اون لاين قبل ظهورها الخاص فى المدارس وذلك حتي يتمكن جميع الطلاب والطالبات من اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين من المنزل على نحو خطوات نوافيكم بها الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الآن

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي

كما ذكرنا مؤخراُ تحرص وزارة التربية والتعليم العراقية على رفع نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وذلك حرصاً من الوزارة على صحة وسلامة الطلاب من تلقي عدوى فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم استخدام موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي للاتمام عمليات رفع نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي على ان يصبح بإمكان جميع الطلاب والطالبات من اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين على نحو اتباع الخطوات التالية:-