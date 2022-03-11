نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سيارات بدون تحويل راتب الراجحي 1443 – 2022 عروض alrajhi bank في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل تعلم أن تمويل سيارات بدون تحويل راتب الراجحي من أهم الخدمات التي يتم البحث عنها من قبل قاعدة العملاء التي يتميز بها ذا الصرح عن غيره من البنوك وهذا للكفاءة العالية في التفاني لتقديم أفضل مما يستحق العميل، ويعد البنك من أفضل وأقدم المصارف الموجودة بالمملكة العربية السعودية، وقد تم إنشاء Alrajhi Bank منذ عام 1957 وتتبع كفة المعاملات القواعد الإسلامية ومن خلال موقعنا سوف نقوم بعرض أهم تلك الخدمات.

تمويل سيارات بدون تحويل راتب الراتب

يحلم الكثيرين بامتلاك مركبة فيقدم الصرح الاقتصادي خدمة عروض تمويل سيارات الراجحي بدون تحويل راتب وفيما يلي التوضيح للتسهيلات المقدمة:

السداد على أقساط بموجب الاتفاق.

ملكية السيارة ترجع إلى تصرف الراجحي.

يتم تأجير السيارة بعد شرائها عن طريق البنك للعميل.

الإجارة مقابل مبلغ شهري تحدد من قبل الطرفين.

تنتقل الملكية للعميل حال دفع كافة الأقساط.

شروط تمويل السيارات الراجحي

يقدم مصرف الراجحي عبر موقعه الإلكتروني الكثير من الخدمات الالكترونية لعملاءه، فمن ذلك تستطيع الدخول على حاسبة التمويل لاحتساب القسط ومبلغ التمويل المناسب، كما وضع شروط تمويل السيارات الخاصة ببنك الراجحي بدون تحويل راتب ما يلي:

دفع ما قيمته 10% كمقدم للسيارة.

لا يقل الحد الأدنى للراتب الشهري عن 5000 ريال سعودي.

ملكية السيارة تعود للبنك لا يحق البيع أو التسجيل من قبل العميل.

الاتفاق على دفعة كبيرة يتم دفعها.

يمكن التقديم لهذا التمويل عن أون لاين مصرف الراجحي تمويل السيارات.

أفضل تمويل سيارات

ويقوم الراجحي بتقديم أفضل الخدمات للقاعدة العريضة التي يمتلكها من العملاء، حيث تندرج كافة المعاملات المصرفية والتمويلية لهذا الصرح العملاق تحت قواعد الشريعة الإسلامية، حيث تعد أفضل العروض التمويلية عرض تمويل 50/50 بدون تحويل راتب، كما يقدم صالات الراجحي لبيع السيارات ، ولابد من توافر راتب شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي، وضرورة دفع 10% من القيمة الإجمالية للسيارة، والاتفاق على الدفعة الكبيرة التي تدفع مؤخرا.

تأجير منتهي بالتمليك بدون تحويل راتب

أتاحت العديد من البنوك فرصة امتلاك سيارة بالتقسيط ومن أهم تلك البنوك الراجحي، فيشترط الراجحي:

عدم أحقية العميل في بيع أو تسجيل السيارة إلا بعد السداد الكامل للأقساط.

وألا يقل الراتب عن خمسة الآف ريال سعودي.

كذلك أعطى الراجحي العميل فترة السداد تصل إلى خمس سنوات.

وتتوافر تلك الخدمة للعاملين في القطاعين العام والخاص.

وهذا لتوفير أفضل خدمة تحكمها الشريعة الإسلامية.

كما بينا بسهولة الحصول على تمويل الراجحي الجديد 1443 من خلال الموقع الإلكتروني ضمن الخدمات الالكترونية.