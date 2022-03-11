التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 ، التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد هو ما يبحث عنه الكثير من المواطنين السعوديين كي يتمكنوا من الحصول علي معاش الضمان الاجتماعي الذي تقدمه المملكة العربية السُّعُودية فقد قامت مؤسسة الضمان الاجتماعي المطور الجديد بوضع عدد من الخطوات المهمة لكل من يريد التسجيل الإلكتروني للحصول على معاش الضمان الاجتماعي الذي يقدم لبعض الفئات المستهدفة المستحقة للحصول عليه، وسوف نعرضها اليوم بالتفصيل من خلال السطور التالية علي موقع ثقفني.

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

تهتم المملكة العربية السُّعُودية بتوفير كل ما يخدم المواطنين السعوديين وتوفر لهم كل السبل التي تجعلهم يعيشون بطريقة آدمية وحياة مستقرة مادياً، ومن ضمن المؤسسات التي تعمل علي توفير دعم مالي للمواطنين هي مؤسسة الضمان الاجتماعي حيث قام بالتسجيل بها عدد ضخم من المواطنين وما زالت تستقبل المؤسسة مسجلين جدد، وهناك بعض الخطوات غاية في السهولة يجب علي المواطن أن يتبعها حتي تتم عملية التسجيل بنجاح ومن هذه الخطوات التي يجب إتباعها لكل من يريد الحصول عليه ما يلي:

يجب أن يتم الدخول على الموقع ارسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اختيار أيقونة تسجيل جديد والضغط عليها.

القيام بتعبئة جميع البيانات المطلوبة الخاصة بصاحب الطلب.

تاريخ الميلاد الخاص به.

رقم الهاتف الجوال له.

رَقَم الهُوِيَّة الوطنية الخاص به

إدخال رمز التحقق الخاص به.

قيام الشخص بالإطلاع على جميع الشروط المطلوبة وفي حالة الموافقة عليه القيام بالنقر على أيقونة موافق.

اختيار زر تسجيل والنقر عليه.

سيصل الشخص رسالة نصيه على رقم الهاتف الجوال الذي قام بتسجيله عليه القيام بإدخاله صحيحاً.

وأخيرا وفي حالة التأكيد على صحة جميع المعلومات يكون قد تمت عملية التسجيل الإلكتروني بنجاح.

القيام بتسجيل الدخول على المنصة الخاصة بالدعم ومنها يتم تسجيل البيانات المطلوبة الخاصة به وهي (إدخال كلمه المرور الخاصة به ، تسجيل رقم الهُوِيَّة الوطنية له).

اختيار أيقونة تسجيل والضغط عليها.

اختيار أيقونة الذَّهاب الى المِلَفّ الموحد والنقر عليها.

ملئ جميع البيانات الخاصة بصاحب الطلب ومنها: (تاريخ الميلاد الخاص به بالتقويمين الهجري والميلادي إذا تطلب الأمر ذلك ، رَقَم الهاتف الجوال الخاص به ، البريد الإلكتروني، الاسم الرباعي، جنسيته، حالته الاجتماعية، إدخال رقم الآيبان الخاص به).

بالإضافة إلي إدخال العنوان السكني الذي يقطن فيه وقت تقديم الطلب والذي قد قام بتسجيله في العنوان الوطني رقم المنزل المقيم فيه مع رقم الحي السكني له.

إدخال الرمز البريدي له.

رقم البريد الإلكتروني الخاص به.

إدخال ما يثبت الدخل الشهري الخاص به وأفراد العائلة.

ما يثبت الجهة التي يحصل على دخله الشهري منها.

ما يثبت المؤهل العلمي الحاصل عليه.

اختيار أيقونة دخل جديد والضغط عليها.

وأخيرا يتم الضغط على أيقونة تسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد.

وبذلك تكون قد تمت عملية التسجيل الإلكتروني بنجاح.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي

قام الضمان الاجتماعي الجديد بالمملكة العربية السُّعُودية بوضع بعض الشروط لكل من يريد التسجيل الإلكتروني للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد الذي وفرته الحكومة السُّعُودية لبعض الفئات المستهدفة المستحقة للحصول على هذا المعاش، ومن هذه الشروط التي يجب توافرها في المتقدم بالطلب ما يلي:

ألا يقل الدخل الشهري للفرد المستقل أو الأسرة عن المبلغ المالي المحدد للمعاش والذي يبلغ ألف ومائة (1100) ريال سعودي للعائل للأسرة وخمسمائة وخمسون (550) ألف ريال سعودي لكل تابع.

أن يكون المتقدم بالطلب حاصل على الجنسية السُّعُودية.

يكون مقيم إقامة دائمة بالمملكة.

ألا يكون مقيم في أي من دور الإيواء أو السجون الحكومية وغير الحكومية.

لا يحق لمن يحصل على هذا المعاش أن يكون يمتلك أي عقارات أو أصول مالية بالبنوك أو محال تجارية أو أراضي وغير ذلك.

أن يلتزم ببرامج التدريب والتوظيف المتوفرة من جهة الضمان له.

وقد تم استثناء بعض الفئات المستهدفة المستحقة للحصول على هذا الدعم من شرط الحصول على الجنسية السعودية ومن هذه الفئات كلاً من أصحاب الإعاقات، الأرامل، الأيتام، ذوي الاحتياجات الخاصة، المطلقات، الزوجة لزوج سعودي الجنسية ومطلقته، أيضاً المرأة السعودية لزوج أجنبي (غير سعودي الجنسية).

ولكل مواطن سعودي يريد التسجيل الإلكتروني للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد عليه القيام بالولوج المباشر على البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بمنصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد وإتباع الخطوات السابق ذكرها في مقالنا هذا، ومن خلال موقعنا الإلكتروني موقع ثقفني قدمنا لكم تفاصيل كل ما يخص ويتعلق بالتقديم والتسجيل للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد والشروط المطلوبة التي يجب توافرها لكل من يريد الحصول على هذه المعلومات والاستفادة منها.