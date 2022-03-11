التقديم على طلب تمويل العمل الحر بدون فوائد من بنك التنمية الاجتماعية

خطوات التقديم على طلب تمويل العمل الحر من خلال بنك التنمية الاجتماعية، فهو البنك الأفضل في المملكة العربية السعودية، والذي يوفر لك عدد كبير من التمويلات الكثيرة والمتنوعة لجميع الأفراد، ومنها تمويل العمل الحر، والتمويل الاجتماعي، وتمويل الأسر المنتجة، والكثير أيضاً، ولكن سوف نتحدث اليوم عن تمويل العمل الحر، والذي ينقسم إلى تمويل نقدي بمبلغ 120 ألف ريال، وتمويل عيني للمركبات 150 ألف ريال، وسوف تختار المناسب لك وسوف تحصل أيضاً على حوافز لتدعمك في مشوار حياتك وبناء مستقبلك، والتمويل النقدي له مزايا وشروط سوف نتعرف عليها.

تمويل العمل الحر

يسعى العديد من الأشخاص للحصول على عمل حر لزيادة دخلهم الشهري، تمويل سداد المديونية، ومن يمتلك مهنة حرفية نظرا لحاجة القادرين على العمل لتحسين مستوى معيشتهم، ومن يمتهن مهنة يقم بالتقديم من خلال منصة العمل الحر حتى يحصل على العمل المناسب له، التمويل المتوفر بمبلغ 120 ألف ريال للمواطنين والمواطنات، برسوم إدارية 4000 ريال فقط، وبدون فوائد، وفترة السداد تصل حتى 40 شهرا، ويجب توفير بعض الشروط وهي أن يكون العمر من 18 عاما وحتى 65 عاما، وأن يكون الدخل الشهري لا يزيد عن 20 ألف ريال، تقديم وثيقة العمل الحر.

طريقة إصدار وثيقة العمل الحر

تحصل على وثيقة العمل الحر من خلال الدخول عبر بوابة منصة العمل الحر، عروض التمويل الشخصي، وبعد ذلك سوف تقم بإنشاء حساب لك، وسوف يتم التوثيق من خلال أبشر، وسوف تقم بتقديم طلب الحصول على الوثيقة، وأخيراً سوف تحصل على وثيقة العمل الحر، وهي مجانية وصلاحيتها تكون سنة ويمكنك تجديدها لمدة سنة أيضاً، ومن أهم مميزاتها أنك سوف تحصل على حساب بنكي خاص بك، وتسويق لمن يحمل البطاقة، والحصول على دعم ريف أيضاً، وهناك تخفيضات وعروض لمن يحمل البطاقة.

طريقة التقديم لطلب تمويل العمل الحر

في خطوات بسيطة ستتمكن من الحصول على منتج العمل الحر، في البداية تقم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني، ثم تختار تمويل العمل الحر، ومنه التمويل النقدي، والذي من خلاله سوف تقم بكتابة البيانات المطلوبة كاملة، وإدخال البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، وسوف يتم التأكد من أهلية المتقدم وإذا كانت متطابقة للشروط المعلن عنها سوف تحصل على تمويلك في أسرع وقت.