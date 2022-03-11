نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ” منصة مكاني ” رابط حجز اسعار تذاكر مباراة الهلال والرائد اليوم 3/13/2022 مباشر في الجولة 24 من الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ” منصة مكاني ” رابط حجز اسعار تذاكر مباراة الهلال والرائد اليوم 3/13/2022 مباشر في الجولة 24 من الدوري السعودي أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم، توافر تذاكر الهلال والرائد لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان عبر موقع نادي الرائد. شراء تذاكر فعاليات الهلال والرائد عبر موقع نادي الرائد اليوم مباشر.

رابط حجز اسعار تذاكر مباراة الهلال والرائد اليوم

تذاكر مباراة الهلال والرائد متاحة الآن للحجز عبر الإنترنت وشرائها عبر بوابة التذاكر ” اقراء ايضا تذاكر الاهلى والطائي ” وتقام مباراة الهلال والرائد على استاد الملك سيتي يوم الأحد 13 مارس الجاري ضمن منافسات الجولة ال24 لكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الساعة 6:50 مساءً بتوقيت السعودية يذاع عبدالله بن عبد العزيز الرياضية.

ويبدأ الهلال مباراة الفريق أمام الرائد في المركز الرابع في جدول الدوري السعودي للمحترفين، لكنه تأجل مباراتين. ترتيب الدوري وتطلعاته للخروج من اللقاء بفوز من أجل تجنب الهبوط.

وتختلف أسعار تذاكر مباراة الهلال والرائد حسب نوع التذكرة. تبدأ أسعار مباراة الهلال والرائد من 17.25 ريالاً وتصل إلى 460 ريالاً سعودياً.