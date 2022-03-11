http://labour.gov.ly/ موقع منحة العاطلين في ليبيا 2022 من وزارة العمل والتأهيل

موقع منحة العاطلين في ليبيا 2022 فقد أعلنت الحكومة في ليبيا خلال الساعات الأخيرة عن بداية التسجيل في منحة العاطلين عن العمل في جميع أنحاء ليبيا، والتي تقدم دعم لجميع الشباب الذين لم يحصلوا على فرصة عمل، وذلك من خلال تقديم راتب يتم صرفه بشكلٍ شهري للمستحقين للدعم، حيث يتم صرف الدعم شهريا بناء على مجموعة من الضوابط والشروط التي تحددها وزارة العمل والتأهيل في ليبيا، حيث يتم تحديد الاستحقاق بناء على هذه الشروط، وسوف نسلط الضوء من خلال هذه السطور على طرح التفاصيل الخاصة بمنحة العاطلين في ليبيا وكيفية التسجيل بها.

التسجيل في منحة ليبيا وزارة العمل والتأهيل

وقد قام وزير العمل والتأهيل في ليبيا السيد علي العابد رسميا فتح باب التسجيل الإلكتروني للمواطنين في جميع أنحاء ليبيا لكي يتم التسجيل في منحة العاطلين عن العمل، وذلك بهدف مساعدة الشباب الذين ليس لديهم عمل في جميع أنحاء ليبيا على الحصول على دعم مالي مناسب يساعدهم في ظروف الحياة وتحسين مستوى المعيشة، وذلك في إطار الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد بشكل عام في هذا التوقيت، حيث يتم التسجيل للحصول على الدعم من خلال موقع وزارة العمل المفعل، حيث يتم تقديم هذا الدعم للمواطنين المسجلين في منظومة الباحثين عن فرص وظيفية في وزارة العمل والتأهيل في ليبيا، حيث يتم التسجيل بناء على مجموعة من الضوابط والشروط وأهمها ما يلي.

يجب أن يكون المتقدم ليبي الجنسية.

يشترط أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم في ليبيا.

تقديم ما يثبت تعطل المواطن عن العمل وكذلك تقديم ما يثبت الدخل الشهري الذي يتقاضاه المتقدم.

يجب إرفاق كافة المستندات والأوراق المطلوبة عبر الموقع.

موقع منحة العاطلين في ليبيا 2022

وقد تم تفعيل الرابط الإلكتروني الذي يتم من خلاله التسجيل في منحة العاطلين عن العمل في جميع أنحاء ليبيا، حيث يتم ذلك من خلال اتباع ما يلي.