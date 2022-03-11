نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الأن” نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي
نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2022، تزايدت معدلات البحث في الآونة الاخيرة من قبل آلاف من الطلاب العراقيين عن نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2022، وذلك بعد ان تم الاعلان من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم العراقية أن النتائج الخاصة بالطلاب من المقرر أن تصدر في الساعات القليلة القادمة، وذلك بعد ان تم الاعلان عن نتائج الثالث الاعدادي في يوم الاحد الموافق يوم 6 مارس 2022، لذلك فإن نتائج الثالث المتوسط التمهيدي من المقرر أن تصدر إلكترونيًا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك قبل يوم 15 مارس 2022 القادم حسب ما تم الإعلان عنه.
نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2022
لقد تم الاعلان بشكل رسمي من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم العراقية ان نتائج الثالث المتوسط من المقرر أن تصدر في محافظات بغداد، الرصافة الاولى، الرصافة الثانية، الرصافة الثالثة، الكرخ الاولى، الكرخ الثانية، الكرخ الثالثة، البصرة، ذي قار، ديالى ، كربلاء ، كركوك ، ميسان ، المثنى ، النجف ، نينوى ، القادسية ، الأنبار ، بابل ، صلاح الدين ، السليمانية ، واسط ، اربيل ، دهوك أولًا، على ان تصدر في باقي المحافظات تباعًا، وذلك لتجنب الضغط على الموقع الخاص بالاستعلام ليتمكن جميع الطلاب من الحصول علي النتائج الخاصة بهم إلكترونيًا ودون صعوبة في الاستعلام، والجدير بالذكر ان النتائج من المقرر أن تصدر للطلاب بناءًا على بعض البيانات التي يتم طلبها داخل الموقع مثل رقم الهوية الوطنية والرقم الامتحاني والشُعبة وبعض البيانات الاخرى المطلوبة من الطالب.
خطوات الحصول على نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2022
يمكن الان لجميع الطلاب التعرف على خطوات الحصول على نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2022 عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- ادخل على الرابط التالي والخاص بموقع وزارة التربية والتعليم العراقية الجديد والمُحدث.
- قم بتسجيل الدخول إلى الموقع، أو قم بإنشاء حساب داخل الموقع.
- سيطلب منك الموقع بعض البيانات، قم بإدخالها باللغة الانجليزية لسهولة الحصول على تفاصيل النتيجة.
- بعد التأكد من إدخال كافة البيانات بشكل صحيح، اضغط على عرض النتيجة، وستظهر لك كافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة.
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