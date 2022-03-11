“الأن” نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2022، تزايدت معدلات البحث في الآونة الاخيرة من قبل آلاف من الطلاب العراقيين عن نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2022، وذلك بعد ان تم الاعلان من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم العراقية أن النتائج الخاصة بالطلاب من المقرر أن تصدر في الساعات القليلة القادمة، وذلك بعد ان تم الاعلان عن نتائج الثالث الاعدادي في يوم الاحد الموافق يوم 6 مارس 2022، لذلك فإن نتائج الثالث المتوسط التمهيدي من المقرر أن تصدر إلكترونيًا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك قبل يوم 15 مارس 2022 القادم حسب ما تم الإعلان عنه.

نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2022

لقد تم الاعلان بشكل رسمي من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم العراقية ان نتائج الثالث المتوسط من المقرر أن تصدر في محافظات بغداد، الرصافة الاولى، الرصافة الثانية، الرصافة الثالثة، الكرخ الاولى، الكرخ الثانية، الكرخ الثالثة، البصرة، ذي قار، ديالى ، كربلاء ، كركوك ، ميسان ، المثنى ، النجف ، نينوى ، القادسية ، الأنبار ، بابل ، صلاح الدين ، السليمانية ، واسط ، اربيل ، دهوك أولًا، على ان تصدر في باقي المحافظات تباعًا، وذلك لتجنب الضغط على الموقع الخاص بالاستعلام ليتمكن جميع الطلاب من الحصول علي النتائج الخاصة بهم إلكترونيًا ودون صعوبة في الاستعلام، والجدير بالذكر ان النتائج من المقرر أن تصدر للطلاب بناءًا على بعض البيانات التي يتم طلبها داخل الموقع مثل رقم الهوية الوطنية والرقم الامتحاني والشُعبة وبعض البيانات الاخرى المطلوبة من الطالب.

خطوات الحصول على نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2022

يمكن الان لجميع الطلاب التعرف على خطوات الحصول على نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2022 عن طريق اتباع الخطوات التالية: