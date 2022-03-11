رابط وخطوات التسجيل في منحة 1000 دينار عراقي والفئات المستحقة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

رابط وخطوات التسجيل في منحة 1000 دينار عراقي فقد أعلنت الحكومة العراقية بشكل رسمي من خلال اجتماعها الأخير خلال الأيام الماضية عن قرار طرح منحة الغلاء لبعض الفئات المستحقة للدعم في العراق، وهي عبارة عن منحة مالية يتم تقديمها بحوالي 1000 دينار عراقي للمستفيدين ممكن يتوافر به الشروط والضوابط، وجاء ذلك بالتزامن من غلاء الأسعار بشكل كبير في العراق خلال الأيام الأخيرة بالتوازي مع الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا والتي أثرت بشكل كبير أو الاقتصاد في العالم وغلاء الأسعار على مستوى العالم بشكل عام، ونستعرض من خلال هذا المقال كافة التفاصيل الخاصة بكيفية التسجيل في منحة 1000 دينار عراقي والتعرف على أهم الفئات المستفيدة من الدعم.

شروط التسجيل في منحة 100 ألف دينار

وقد صرحت الحكومة العراقية إن طرح منحة الغلاء في العراق تهدف إلى تخفيف العبء على الفئات الأقل دخلا في المجتمع في العراق، وذلك من خلال زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية الخاصة بهم التي تضمن مستوى معيشي أفضل وإعانتهم على ظروف الحياة وغلاء الأسعار التي جاءت على الأيام الأخيرة، وقد تم الإعلان عن الفئات المستحقة والمستفيدة من الدعم الخاص بمنحة الغلاء في العراق بمبلغ مائة ألف دينار عراقي ومن أهم هذه الفئات ما يلي.

الفئات معدومي الدخل في المجتمع العراقي.

الأشخاص المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

الموظفين في جميع أنحاء العراق.

فئة الأشخاص المتقاعدين في جميع أنحاء العراق.

رابط وخطوات التسجيل في منحة 1000 دينار عراقي

وقد تم الإعلان من جانب الجهات المختصة أن التسجيل في المنحة الخاصة بالغلاء في العراق والمقدرة بدعم يصل إلى 100 ألف دينار عراقي يتم بشكل إلكتروني بناء على الموقع الذي تم تفعيله بالفعل، ليتم صرف الدعم المقدم خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما يتم التأكد من توافر كافة الشروط المطلوبة من قبل المتقدمين للحصول على الدعم، ويتم ذلك من خلال اتباع ما يلي.