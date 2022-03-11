عاجل.. الأمم المتحدة: حشد كبير للقوات الروسية على الطرق المؤدية إلى كييف

وقالت "ديكارلو"، خلال جلسة مجلس الأمن الدولى حول الأسلحة البيولوجية فى أوكرانيا، اليوم الجمعة، إن هناك عدد كبير من القتلى والجرحى فى صفوف المدنيين بأوكرانيا، مشيرة إلى أنه "يصعب علينا تحديد أعداد الضحايا فى أوكرانيا والأرقام الفعلية أكبر من المعلنة".
وأوضحت أن عمليات قصف طالت مدنيين ومرافق خدمية فى أوكرانيا، لافتة إلى أنه يجب التحقيق فى انتهاكات حقوق الإنسان فى أوكرانيا.
وأشارت إلى أن روسيا تواصل عملياتها وتحاصر عدة مدن فى جنوب وشرق وشمال أوكرانيا، مؤكدة أنه نحتاج لمحادثات لوقف الحرب فى أوكرانيا وينبغى تغليب منطق الحوار على الحرب.
وتابعت: يتم حشد الكثير من القوات الروسية على امتداد طرق مؤدية إلى العاصمة كييف، كما يحتاج ملايين الأشخاص فى أوكرانيا إلى مساعدة عاجلة ومنهم مليونا نازح داخليا.
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