عاجل.. الرئيس الأوكرانى: الروس عطلوا عمليات الإجلاء عبر الممرات الآمنة

جدة - نرمين السيد - وأضاف زيلينسكى، خلال كلمة له مساء اليوم الجمعة، أن بلاده تقاتل من أجل منع وصول الخطر إلى أوروبا، مشيرًا إلى أن الروس عطلوا عمليات الإجلاء عبر الممرات الآمنة.
وأوضح الرئيس الأوكرانى، أن "روسيا جلبت الموت والدمار والفقر إلى بلادنا".
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