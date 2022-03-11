عاجل.. روسيا: لدينا وثائق تؤكد وجود 30 مختبرا بيولوجيا فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن فاسيلى نيبينزيا، أن أن بلاده لديها وثائق تؤكد وجود 30 مختبرا بيولوجيا تضم مواد خطيرة كالجمرة الخبيثة والكوليرا فى أوكرانيا، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز".





وأوضح "نبينزيا"، خلال جلسة مجلس الأمن الدولى حول الأسلحة البيولوجية فى أوكرانيا، اليوم الجمعة، أن اتفاقية الأسلحة البيولوجية هدفها إنهاء الخطر الكبير الذى تشكله هذه الأسلحة، مشيرًا إلى أن لدى أوكرانيا إمكانية نقل مواد خطيرة سواء إلى أوروبا أو إلى روسيا. وتابع: شهدنا واقعا صادما لبرنامج بيولوجى أوكرانى بدعم أمريكى، كما لاحظنا مشروعا استهدف نشر الأمراض المعدية باستخدام الطيور المهاجرة. وقال المندوب الروسى بمجلس الأمن: اكتشفنا حقائق مروعة تتعلق بتنظيف طارئ من قبل أوكرانيا لآثار برنامج سلاح بيولوجى.

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