الناتو: مسؤوليتنا حماية حدود دولنا وعدم مواجهة روسيا لمنع التصعيد

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أوضح "ستولنبرج"، خلال كلمة له اليوم الجمعة، أن "مسؤوليتنا هى حماية حدود دولنا وعدم مواجهة روسيا لعدم تصعيد الصراع"
وأشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين كان يريد تحجيم وإبعاد الناتو ولكنه جعل الحلف يعزز وجوده قرب حدود روسيا.
وأضاف ستولنبرج، أن حلف الناتو يواصل سياسة الباب المفتوح لضم مزيد من الدول إلى عضويته.
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