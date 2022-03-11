الاتحاد الأوروبى يتعهد بزيادة دعم أوكرانيا عسكريا بمبلغ 500 مليون يورو

جدة - نرمين السيد - قال الممثل السامى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى، جوزيف بوريل، اليوم الجمعة، إن دول الاتحاد الأوروبى وافقت على زيادة مساهمتها لدعم أوكرانيا عسكريًا بمبلغ 500 مليون يورو إضافية، على أن يُضاعف مرفق السلام الأوروبى دعمه بمبلغ مماثل قدره 500 مليون يورو أخرى لدعم المساعدات الإنسانية.





وأضاف بوريل - فى تصريحات صحفية أدلى بها على هامش اجتماع غير رسمى لقادة الاتحاد الأوروبى انعقد فى مدينة فرساى الفرنسية - أن الجميع فى أوروبا يدرك تمامًا أنه يتعين زيادة الدعم العسكرى لأوكرانيا، ومواصلة الضغط على روسيا.

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت أوروبا تدرس فرض عقوبات جديدة على موسكو، أكد بوريل، حسبما جاء على الموقع الرسمى لدائرة العمل الخارجى للاتحاد الأوروبى، أنه يتم التباحث حاليًا بين البلدان الأعضاء فى هذا الشأن.

وشدد كبير الدبلوماسيين الأوروبيين، على أن المجلس الأوروبى يجب أن يوافق على زيادة الدعم لأوكرانيا حتى يتسنى للأخيرة الحصول على الأموال، مشيرًا إلى أن بروكسل تدرس فرض المزيد من العقوبات على الاقتصاد الروسى، أو النخبة فى موسكو.