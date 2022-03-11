وأضاف بوريل - فى تصريحات صحفية أدلى بها على هامش اجتماع غير رسمى لقادة الاتحاد الأوروبى انعقد فى مدينة فرساى الفرنسية - أن الجميع فى أوروبا يدرك تمامًا أنه يتعين زيادة الدعم العسكرى لأوكرانيا، ومواصلة الضغط على روسيا.
وردًا على سؤال حول ما إذا كانت أوروبا تدرس فرض عقوبات جديدة على موسكو، أكد بوريل، حسبما جاء على الموقع الرسمى لدائرة العمل الخارجى للاتحاد الأوروبى، أنه يتم التباحث حاليًا بين البلدان الأعضاء فى هذا الشأن.
وشدد كبير الدبلوماسيين الأوروبيين، على أن المجلس الأوروبى يجب أن يوافق على زيادة الدعم لأوكرانيا حتى يتسنى للأخيرة الحصول على الأموال، مشيرًا إلى أن بروكسل تدرس فرض المزيد من العقوبات على الاقتصاد الروسى، أو النخبة فى موسكو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبى يتعهد بزيادة دعم أوكرانيا عسكريا بمبلغ 500 مليون يورو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.