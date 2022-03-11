"تصريح غامض" من يورغن كلوب بشأن تجديد عقد محمد صلاح

تحدث مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، عن مستقبل نجمه المصري محمد صلاح، مؤكدا أن النادي "فعل ما بوسعه".
وقال كلوب، للصحفيين في مركز تدريب أكسا في ليفربول اليوم الجمعة، إن مسؤولي النادي فعلوا ما بوسعهم في محادثات تجديد عقد "مو صلاح"، مضيفا "لا، لا يمكننا فعل المزيد.. هكذا هو الأمر".
وأضاف: "لا أعتقد أن الأمر يتعلق بالمحادثات، بقدر ما يتعلق بقرار صلاح إلى حد كبير.. أعتقد أن النادي فعل ما يمكن أن يفعله".
وتابع: "من وجهة نظري، يبدو الأمر تماما كما ينبغي أن يكون في هذه اللحظة.. لم يحدث أي تطور، ليس هناك لا توقيع ولا رفض ولا أي شيء آخر".
وختم مدرب "الريدز" حديثه عن مستقبل صلاح بالقول: "لذلك علينا الانتظار فقط.. لا يجب أن نتسرع في هذه الحالة".
ويثير ملف تجديد عقد صلاح قلق جماهير ليفربول، التي ترغب في استمراره مع النادي، فيما يبدو أن المفاوضات بين الطرفين متعثرة إلى حدود الساعة.
ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل (يونيو 2023).
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