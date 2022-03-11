نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انخفاض سعر آيفون 12 برو ماكس تنزيل قوي في جرير بالسعودية في المقال التالي

انخفض سعر آيفون 12 برو ماكس في المملكة العربية السعودية ويعد الهاتف الذكي المشار إليه من أقوى الهواتف على مستوى العالم لاسيما بالخليج والسعودية، وقمت شركة آبل في الهاتف كاميرا خرافية بإمكانيات مذهلة وسوف نتناول هذه الإمكانيات لاحقا في هذا المقال، ويمكن شراء هذا الهاتف من موقع مكتبة جرير أو أحد فروعها المنتشرة في أرجاء السعودية. انخفاض سعر آيفون 12 برو ماكس تنزيل قوي في جرير بالسعودية تعرض آيفون 12 برو max تنزيل كبير في السعر وأصبح سعره حاليا للنسخة الـ128 جيجا بايت هو 4599 ريال.

تنزيل كبير في السعر وأصبح سعره حاليا للنسخة الـ128 جيجا بايت هو 4599 ريال. وفي الوقت نفسه انخفض سعر الهاتف حوالي 150 ريال سعودي عن وقت طرحه في الربع الأخير من عام 2020.

وجاء ايفون 12 برو ماكس وسط سلسلة إصدارات أخرى من بينها ايفون 12 وايفون 12 برو وايفون 12 ميني. كيفية شراء آيفون 12 برو max من مكتبة جرير يمكن شراء الهاتف من موقع مكتبة جرير عن طريق الدخول عليه وطلب الهاتف والدفع من خلال الفيزا أو عند استلام المنتج.

وفي الوقت نفسه يمكن التواصل مع مكتبة جرير لمعرفة أقرب الفروع وأحدث العروض والأسعار.

وفيما يلي رقم موقع مكتبة جرير للاستفسار في أي وقت من داخل المملكة العربية السعودية.

الرقم هو 920000089. أبرز مزايا آيفون 12 pro max القوي بالسعودية الهاتف عليه ضمان لمدة عامين كاملين مع الشركة المُصنعة.

مقاس الشاشة هو 6.7.

دقة الكاميرا الخلفية هي 12+12+12 ميجا بكسل.

نظام تشغيل ios 14.

الهاتف يحتوي على الجيل الخامس من الشبكات بسرعة بالغة.

وفي الوقت نفسه يحتوي الهاتف على البلوثوت والواي فاي.

الهاتف يأتي بمنفذ شريحة هاتفية واحدة.

بطارية ليثيوم قوية بإمكانية الشحن السريع بقوة 20 واط.

الهاتف يأتي بذاكرة عشوائية تبلغ هي 6 جيجا بايت. آبل تطلق ايفون 13 الهاتف الأقوى لدى الشركة الأمريكية العالمية اطلقت آبل في شهر 9 من عام 2021 هواتف ايفون 13 وايفون 13 برو وايفون 13 برو ماكس.

وفي الوقت نفسه أطلقت ابل بالتزامن مع ما سبق ابل ووتش 6 العملاقة بتحسينات قوية منها زيادة عمر وقوة البطارية.

ويعد ايفون 12 برو ماكس من أكثر الهواتف الناجحة في تاريخ أبل حديث كان تصميم كاميراته الرئيسة تصميم اسطوري. عمر شويل - جدة انخفاض سعر آيفون 12 برو ماكس تنزيل قوي في جرير بالسعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انخفاض سعر آيفون 12 برو ماكس تنزيل قوي في جرير بالسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.