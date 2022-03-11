نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الطلاب عبر نظام نور الإلكتروني برقم الهوية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الطلاب عبر نظام نور noor.moe.gov.sa ففي إطار الجهود المبذولة من خلال وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، تم إطلاق عدد كبير من الخدمات التعليمية الإلكترونية التي تساعد في تقليل الوقت والجهد على ولي أمر الطالب وعلى الطلاب أنفسهم، ومن بين تلك الخدمات هي الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية 1443 فقط لجميع المراحل الدراسية، فيسأل الطلاب كيف اطلع نتائج الطلاب إلكترونيًا؟ وجاء الجواب متمثلة في نظام نور بدون كلمة سر أو رابط موقع نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية وسوف نتعرف على الطريقة بالتفصيل.

نتائج الطلاب عبر نظام نور

بعد أن يتم التسجيل في نظام نور برقم الهوية وعنوان البريد الإلكتروني وكافة البيانات الصحيحة التي تختلف من طالب إلى طالب آخر، يمكن الدخول إلى موقع نظام نور الإلكتروني وذلك من أجل الحصول على أفضل خدمات الموقع وأسهلها وهي نتائج الطلاب عبر نظام نور التعليمي وهي أحد الخدمات التي يتم الحصول عليها وفق التالي:

قم بزيارة منصة نور الإلكترونية لنتائج الطلاب والخدمات التعليمية.

ثم سجل دخولك من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق المرئي، وهو أحد الأرقام التي تظهر لك على شاشة الموقع ويتعين كتابتها بطريقة صحيحة للتحقق من الاستخدام البشري.

بعد الانتهاء يحين وقت النقر على خيار تسجيل الدخول من أجل الاطلاع على النتائج من صفحة التقارير أحد أبرز الخدمات التي يمكن الحصول عليها من القائمة الرئيسية.

رابط التسجيل لولي أمر جديد

ويمكن التسجيل من جديد لولي الأمر من أجل الاستعلام عن النتائج وذلك أيضًا من خلال زيارة بوابة منصة نور التعليمية والنقر على التسجيل الجديد، والبدء في كتابة البيانات مثل:

تاريخ الميلاد.

رقم الهوية.

عنوان بريد إلكتروني.

بيانات الطالب.

اسم المستخدم.

تعيين كلمة مرور قوية.

إعادة كتابتها مرة ثانية.

تفعيل الحساب من خلال رقم الجوال.

حيث أن هناك حقول إجبارية تعين ملئها بالبيانات الصحيحة للطالب وولي الأمر من أجل الاستفادة من كل ما هو مقدم من خلال بوابة نور، وخصوصًا في فترة إطلاق النتائج لجميع المراحل التعليمية المختلفة.