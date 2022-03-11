كيف اعرف نتائج الطلاب في نظام نور noor.moe.gov.sa الفصل الثاني

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عمر شويل - جدة كيف اعرف نتائج الطلاب في نظام نور لجميع المراحل الدراسية وبالأخص نتائج الفصل الدراسي الثاني في المملكة العربية السعودية حيث قامت وزارة التعليم السعودية بالإعلان رسميًا أن نتائج الطلاب عبر نظام نور ويمكن الاستعلام عنها إلكترونيًا ولهذا بدأ الطلاب بالفعل البحث عن النتائج من أجل قضاء إجازة سعيدة، وقد أشارت الوزارة إلى أنها تبذل أقصى جهودها من أجل إتمام عملية التصحيح بشكل سليم كي يحصل الطالب على درجاته التي يستحقها وسوف نتعرف على رابط موقع نتائج نظام نور برقم الهوية وذلك بعد أن تم إعلان النتائج برقم الهوية من خلال النظام الإلكتروني.

كيف اعرف نتائج الطلاب في نظام نور

مع انتهاء الاختبارات يشعر الطلاب في المنازل بالقلق بسبب الإعلان عن النتائج، وخصوصًا في المراحل التعليمية الانتقالية وينتظرون حصاد جهودهم المبذولة على مدار الفصل الدراسي ويبدأ الجميع في طرح سؤال كيف اعرف نتائج الطلاب في نظام نور للاطمئنان وقد أشارت التعليم السعودية أن دخول نظام نور برقم الهوية يُمكن الجميع من معرفة النتائج وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع نظام نور في بداية الخطوات (noor.moe.gov.sa).

ثم يتم كتابة اسم المستخدم وكتابة الرقم السري للطالب أيضًا.

كما يمكن تسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد إذا نسى الطالب كلمة المرور كما يمكن استعادتها مرة ثانية من خلال نسيان كلمة المرور.

على الطالب أو الطالبة كتابة كود التحقق المرئي، ثم يتم الدخول واختيار التقارير، ويتم الاستعلام عن النتائج، كما أن الطالب يحق له الحصول على النتيجة من خلال خيار الطباعة.

نتائج اختبارات الفصل الدراسي الثاني

وقد انتهى الطلاب بالفعل من اختبارات الفصل الدراسي الثاني في جميع المدارس بالمملكة العربية السعودية، وها هم يحصلون على الإجازة المطولة والتي تستمر لمدة أسبوعين، ومن ثم تعود الدراسة وينتظم الطلاب في الفصول الدراسية.

ويمكن من خلال موقع نظام نور الإلكتروني متابعة كل ما يخص العملية التعليمية من المنازل وذلك عن طريق دخول نظام نور برقم الهوية أو عن طريق اسم المستخدم وكلمة السر أيضًا بدلًا من زيارة المدرسة التي يتبعها الطلاب.