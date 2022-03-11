رابط نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الاول موقع وزارة التربية العراقية

رابط نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الاول، حيث تمت زيادة عملية البحث في الساعات القليلة الماضية من قبل عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور الراغبين في معرفة النتائج واستخراجها الكترونيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث تمت اتاحة استخدام كافة الوسائل الإلكترونية لتسهيل عملية استخراج النتائج، وفي هذا الصدد نستعرض معكم طرق الحصول على نتائج الدور الاول من نتيجة الصف الثالث متوسط عام 2022.

نتائج الثالث المتوسط 2022

أكدت مصادر متعددة في وزارة التربية والتعليم أن نسبة النجاح للطلاب هذا العام عالية، حيث أجرت وزارة التربية والتعليم العراقية امتحانات الصف الثالث المتوسط ​​في الأسابيع القليلة الماضية ، مع اتخاذ احتياطات صارمة لحماية جميع الطلاب من فيروس كورونا، والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وتطوير العملية التعليمية في العراق في إطار وزارة التربية والتعليم، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الثالث متوسط الجولة الأولى إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي ، لذلك في السطور التالية نقوم بمراجعتها معكم وشرح كافة تفاصيل درجات المتوسط ​​الثالث.

استعلام نتائج الثالث المتوسط في العراق 2022 الدور الأول

يمكنك الآن استخراج درجات الطلاب العراقيين نتائج الثالث المتوسط 2022 من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم العراقية وموقع الدرجات الخاص بنا لإجراء فحص إلكتروني بسيط وسهل لصفوف المرحلة الأولى للمتوسط ​​الثالث العراقي 2022 باتباع الخطوات أدناه.

أولاً قم بتسجيل الدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.

قم بعد ذلك للدخول إلى القسم الذي نجد مكتوب عليه بنتائج الطلاب.

يبحث الطالب عن نتيجة الصف الثالث المتوسط.

ثم يختار نتائج الدور الأول.

وأدخل بعدها الرقم الامتحاني للطالب.

تأكد من كتابة جميع البيانات بشكل صحيح وبدون أخطاء.

أخيرًا، انقر فوق استخراج النتائج.

استخراج نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الاول

أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أن الضوابط، بما في ذلك التصحيحات ومراقبة الأداء، لا تزال جارية في هذه المراحل من أجل إعداد وتقديم نتائج الامتحان المتوسط ​​الثالث كملفات pdf ، والتي سيتم توزيعها على الموقع العراقي في الجولة الأولى لعام 2022، قم بالضغط على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ، من أجل استخراج النتائج، حيث لا يزال البحث يتزايد عن نتائج الثالث المتوسط 2022، أفادت عدة مصادر في وزارة التربية والتعليم العراقية ، بأنه سيتم الإعلان عن نتائج المعدل الثالث الخارجي 2022 للطلاب والطالبات في مختلف المحافظات العراقية خلال الساعات المقبلة، حيث تقترب الوزارة من استكمال تصحيح هذه الامتحانات للجميع. الطلاب، والتصنيفات سيتم مراقبة موقع النتائج على شبكة الإنترنت لظهور جميع النتائج في العراق، حيث سيتم تنزيل النتائج كملفات PDF لجميع المحافظات لتنزيلها وفحصها بسهولة.