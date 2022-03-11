نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “السعودية”.. تفعيل أسعار البنزين لشهر مارس 2022 من أرامكو بداية من اليوم الجمعة 11 مارس حتي ابريل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار البنزين لشهر مارس 2022 من أرامكو، بعد وقت طويل من الترقب الحذر من قبل مستخدمي البنزين في المملكة العربية السعودية، خاصة بسبب تلك المخاوف حول زيادة كبيرة في سعر البنزين الجديد في السعودية بعد اندلاع الحرب بين روسيا واوكرانيا، إلا أن امس الخميس شهد عقد مؤتمر أرامكو الشهري لتحديد السعر الجديد، وعلية نوفر لكم خلاص هذا المؤتمر الشهري ونعرض لكم سعر البنزين في السعودية شهر مارس 2022، من اجل الاعتماد علي تلك الجداول وعدم إتاحة الفرصة للتلاعب من قبل اصحاب محطات الوقود وتغيبر الاسعار بدون الرجوع الي الجدول الشهري لسعر البنزين الجديد.

أسعار البنزين لشهر مارس 2022 من أرامكو

إليكم جدول أسعار البنزين لشهر مارس 2022 من أرامكو، حيث إن الشركة قامت بتطبيق السعر الشهري الجديد منذ فبراير الماضي، وقد استمر العمل بتسعيرة البنزين حتي امس الخميس، الا أن نظام شركة أرامكو السعودية الجديد يحتم تغيير السعر شهريا، وعلية تم اعتماد السعر امس وسوف نوضحة لكم عبر هذا التقرير، وكانت اسعار البنزين في السعودية لشهر فبراير علي النحو الاتي

بنزين 91 2.18 ريال سعودي لكل لتر.

بنزين 95 2.33 ريال سعودي لكل لتر.

البترول المسال 0.75 ريال سعودي في اللتر الواحد.

جاز 0.52 ريال سعودي لكل لتر.

كيروسين 0.70 ريال سعودي في اللتر الواحد

سعر الديزل 0.63 ريال سعودي.

سعر البنزين الجديد في السعودية

اخيرا اعلنت شركة أرامكو السعودية سعر البنزين الجديد لشهر مارس 2022، وقد شهدت الأسعار حالة من الاستقرار وعدم التغيير، وجاء ذلك عكس توقعات المستخدمين، الذين ترقبوا إعلان زيادة في أسعار البنزين الجديدة، ويمكنكم الآن الإطلاع علي تلك الاسعار بشكل تفصيلي

بنزين 91 2.18 ريال سعودي لكل لتر.

بنزين 95 2.33 ريال سعودي لكل لتر.

البترول المسال 0.75 ريال سعودي في اللتر الواحد.

جاز 0.52 ريال سعودي لكل لتر.

كيروسين 0.70 ريال سعودي في اللتر الواحد

سعر الديزل 0.63 ريال سعودي.

موعد تغيير سعر البنزين في السعودية

في ختام هذا التقرير نوضح لكم إن السعر المعلن للبنزين في الجداول السابقة، سوف يستمر العمل بة طوال شهر مارس، علي إن تعقد الشركة موتمر جديد في شهر ابريل ليتم بة تفعيل تسعيرة البنزين الجديدة، وقد اوضحت كافة التقارير إن أسعار البنزين في السعودية لشهر مارس جأت مستقرة.