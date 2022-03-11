عاجل.. بايدن: بوتين هو المعتدى ويجب أن يدفع ثمن عدوانه على أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أعلن بايدن حظر واردات الألماس والمأكولات البحرية والمشروبات الكحولية من روسيا. وشدد بايدن على أن الإجراءات الجديدة ستقيد قدرة روسيا على الاستدانة من المؤسسات النقدية الدولية.

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