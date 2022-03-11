بايدن: روسيا ستدفع ثمنا باهظا إذا استخدمت أسلحة كيميائية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأوضح "بايدن"، خلال كلمة له اليوم الجمعة، أن إلغاء الوضع "التفضيلى" لروسيا يشكل ضربة إضافية للاقتصاد الروسى، مؤكدًا أن أوكرانيا ستحصل على أسلحة للدفاع أمام القوات الروسية المهاجمة.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستلغى العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة مع روسيا، مؤكدًا أن بلاده تعمل على تفادى مواجهة مباشرة بين روسيا وحلف شمال الاطلسى "الناتو".
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