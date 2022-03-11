عاجل.. بايدن يعلن حرمان روسيا من وضعية الأولى بالرعاية فى العلاقات التجارية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز"، أضاف بايدن، فى كلمة له مساء اليوم "نسقنا مع الحلفاء للاستمرار فى عزل روسيا".

وأوضح بايدن أن "إيقاف صيغة التفضيل التجارى مع موسكو سينعكس على نصف الاقتصاد الروسى".

وأكد الرئيس الأمريكى مواصلة التنسيق مع مجموعة السبع لفرض عقوبات إضافية على كبار رجال الأعمال الروس.