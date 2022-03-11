الطاقة الذرية: موسكو وكييف مستعدتان للتعاون لضمان أمن المواقع النووية

وأوضح جروسى - فى تصريحات أوردتها قناة (فرانس 24)، اليوم الجمعة- أن الهدف الأول كان إقامة حوار مباشر على مستوى عالٍ جدًا، مضيفًا أن الطرفين مستعدّان للعمل والنقاش مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن الاجتماعات التى عقدها فى أنطاليا كانت مثمرة ولكن غير سهلة.
وحذّر المدير العام، من أن الوضع الميدانى مروع، فى إشارة إلى الحوادث التى تتزايد يومًا بعد يوم فى المواقع النووية الأوكرانية.
وشدّد جروسى، على الحاجة الملحة إلى التوصل لاتفاق على إطار عمل مشترك لتعزيز أمن المنشآت النووية فى أوكرانيا، البلد الذى يمتلك 15 مفاعلًا نوويًا والعديد من مستودعات النفايات الذرية.
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