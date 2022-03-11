جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أوضح "شولتس"، خلال مؤتمر صحفى عقب انتهاء القمة الأوروبية، أن الدول الأوروبية اتفقت على ضرورة إنفاق المزيد على الدفاع كما كان الأمر فى الماضى.
كما أكد المستشار الألمانى حرص الاتحاد الأوروبى على حماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الطاقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المستشار الألمانى: تداعيات العقوبات المفروضة على روسيا قاسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.