المستشار الألمانى: تداعيات العقوبات المفروضة على روسيا قاسية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أوضح "شولتس"، خلال مؤتمر صحفى عقب انتهاء القمة الأوروبية، أن الدول الأوروبية اتفقت على ضرورة إنفاق المزيد على الدفاع كما كان الأمر فى الماضى.

كما أكد المستشار الألمانى حرص الاتحاد الأوروبى على حماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الطاقة.