نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية pmhi.ly وطريقة تسجيل الدخول في المقال التالي
رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية pmhi.ly، حيث نجد أن نظام القرض السكني هو أحد الأنظمة الإلكترونية التي أطلقتها الحكومة الليبية مع عدد من الخدمات الإلكترونية الأخري، بما يسمح للحكومة والمواطنين بتسهيل الكثير من الأعمال دون الاستعانة بالمكاتب الحكومية، ويستفيد كثير من الرجال والنساء والعائلات محتاجة من منظومة القروض مصرف الادخار، حيث يتم تقديم طلب إلكترونيًا عبر منصة قروض الإسكان أو منظومة القروض الرابط، ويجب على كل من يرغب في التسجيل الالتزام بضوابط ومتطلبات التسجيل، والتي تتمثل في تقديم مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة لإتمام التسجيل، ويوجد 50،000 قطعة أرض للشباب و 100 ألف شقة وقرض يوزع على المؤهلين.
رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية pmhi.ly
أعلنت الحكومة الليبية عن إطلاق برنامج يسمح للشباب بالتسجيل عبر الإنترنت والتقدم بطلب للحصول على قروض سكنية، تزامن إعلان المبادرة الليبية لإسكان الشباب مع الذكرى الـ 17 للثورة حيث أطلقت الحكومة الليبية برنامجًا رائدًا لجيل الشباب الليبي، بعد انتظار طويل من جانب الشباب الليبي؛ على الرغم من الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، للحصول على المساعدة يجب عليك أولاً دخول رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية، إكمال متطلبات التسجيل ثم إرسال طلبك إلكترونيًا باستخدام رابط تسجيل السكن. نظام الائتمان.
طريقة التسجيل في منظومة القروض السكنية ٢٠٢٢
بعد تفعيل المنصة الإلكترونية الخاصة بنظام قروض الإسكان الليبي، يمكنك دخول رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية، ثم التسجيل في غضون دقائق باتباع طريقة التسجيل المعتمدة وهي كالتالي:
- الدخول مباشرة إلى رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية .
- حدد الخيار بالضغط عليه (تسجيل حساب جديد).
- سيتم إرسالك إلى صفحة حيث يمكنك إدخال معلومات المستفيد ، وكل ما عليك فعله الآن هو ملء الفراغات بأكبر قدر ممكن من المعلومات.
- أدخل رقم هاتف المستفيد في الخانة المخصصة لهذا الغرض.
- اكتب رمز التحقق الذي يظهر أمامك للتأكد من أن المستخدم ليس روبوتًا.
- بعد ذلك، سيتم إرسال رسالة بكلمة المرور الخاصة بك للتسجيل إلى الهاتف المحمول للمستفيد.
- أدخل رقم هاتفك الخلوي مرة أخرى على موقع الويب الخاص بالنظام.
- تتبع كلمة المرور المشتركة في الرسالة.
- اضغط على أيقونة (تسجيل الدخول).
- اجمع الأوراق والوثائق اللازمة لاستكمال إجراءات التسجيل في مبادرة إسكان الشباب الليبي.
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