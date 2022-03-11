مفوضية شؤون اللاجئين: أكثر من 2.5 مليون شخص فروا من أوكرانيا حتى الآن

جدة - نرمين السيد - قال ماتيو سالتمارش المتحدث باسم المفوضية العليا لشئون اللاجئين، إن أكثر من مليونين ونصف المليون شخص قد فروا من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة حتى الآن.. موضحا أن الأعداد زادت بحوالى 200 ألف شخص خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأكد سالتمارش - فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة - على أهمية وجود حاجة ماسة للمأوى للفارين، وكذلك الوقود للتدفئة فى ظل البرد القارس؛ إضافة إلى ضرورة توافر الخدمات الصحية والمساعدات النقدية وغيرها. وأشار إلى أن فرق المفوضية لا تزال تبذل كافة الجهود على الأرض بالمناطق القريبة من القتال داخل أوكرانيا لمساعدة المحتاجين العالقين.. موضحا أن هناك حاجة ماسة إلى المزيد من الممرات الإنسانية لخروج المدنيين. ولفت المتحدث الأممى إلى أن المنظمة الدولية قامت بإنشاء بعض المراكز لتوزيع المساعدات فى عدة مدن أوكرانية وتعمل لإزالة العقبات التى تواجه برنامج المساعدة النقدية هناك.

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