المفوضية الأوروبية: طلب انضمام أوكرانيا للاتحاد بحاجة لسنوات من البحث

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أوضحت "فون دير لاين"، خلال مؤتمر صحفى جمعها بالرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل، اليوم الجمعة، أن الاتحاد بحاجة لاستثمارات كبيرة فى الطاقة المتجددة قبل التخلى عن الغاز الروسى.
وأشارت إلى أن سنعمل على تنويع الموردين لمصادر الطاقة والاعتماد على الطاقة النظيفة، كما سنعمل على استمرار توفير الطاقة للمواطن الأوروبى وسنسعى للاستغناء عن روسيا".
وتابعت فون دير لاين، قائلة: "علينا العمل على تقوية جيوشنا وقدراتنا العسكرية".
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