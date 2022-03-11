عاجل- وضع حد للأعمال القتالية.. بوتين يكشف عن تحولات إيجابية مع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - كشف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن "بعض التحولات الإيجابية" فى المحادثات الجارية بين روسيا وأوكرانيا، بهدف وضع حد للأعمال القتالية الدائرة منذ 24 فبراير الماضى.





وخلال استقباله نظيره البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو فى الكرملين، اليوم الجمعة، قال بوتين: "دون أدنى شك سأطلعكم على مستجدات الوضع فى أوكرانيا، وبالدرجة الأولى على كيفية سير المحادثات التى تجرى حاليًا على أساس يومى تقريبًا، وثمة هناك بعض التحولات الإيجابية حسبما أكد لى المفاوضون من جانبنا". ووفقًا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، أعرب بوتين عن موافقته على كلام لوكاشينكو الذى حمل الحكومة الأوكرانية المسؤولية عن التحضير لشن هجوم على منطقة دونباس والقوات الروسية والبيلاروسية المشاركة فى مناورات مشتركة فى أراضى بيلاروس. وشدد الرئيس الروسى على أن العقوبات غير المسبوقة التى تم فرضها على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية فى أوكرانيا "تتيح فرصة لتعزيز سيادة البلاد الاقتصادية والتكنولوجية". وفى الوقت ذاته، أقر بوتين، بأن الاقتصاد الروسى يتعرض لـ"ضربة جماعية مكثفة" نتيجة للعقوبات الغربية.

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