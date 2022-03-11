ماكرون: الحرب الروسية على أوكرانيا منعطف خطير فى تاريخ أوروبا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أضاف ماكرون، خلال مؤتمر صحفى جمعه برئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون ديرلاين، اليوم الجمعة، أن باب الاتحاد الأوروبى سيظل مفتوحا أمام أوكرانيا، مؤكدًا أن أوروبا متحدة فى التنديد بالاعتداء الروسى على أوكرانيا وفرضنا حزما من العقوبات على موسكو.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبى قدم مساعدات غير مسبوقة لأوكرانيا ونعمل على تخصيص 500 مليون يورو إضافية للدعم، مضيفًا: "نسعى لوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا".

وأشار ماكرون إلى أن "علينا تبنى استراتيجية أوروبية فى مجال الدفاع لحماية أنفسنا، ونبحث خيارات فرض مزيد من العقوبات على روسيا".

وتابع الرئيس الفرنسى، قائلا: "وضعنا خطة واضحة لاستثمارات ملموسة من أجل تشجيع الاستقلالية الأوروبية، ونضغط على روسيا لوقف إطلاق النار وسحب قواتها سريعا من أوكرانيا".