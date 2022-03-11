نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي صلاحية شهادة السعودة وطريقة استخراج الشهادة؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخراج شهادة السعودة، وفرت وزارة التنمية الاجتماعية خدمة جديدة للمواطنين هي شهادة السعودة الرقمية حتى تسهل على المواطنين وكذلك الجهات الراغبة في التحقق من بيانات الشخص السعودي، ويعتبر أحد أهداف المملكة 2030 من أجل التحول والتطور الرقمي الكبير في السعودية، ويتم إصدار شهادة السعودة بعدة طرق مختلفة وفرتها وزارة التنمية الاجتماعية تعرفوا عليها في السطور الآتية.

أهمية شهادة السعودة الرقمية في السعودية

من الشهادات الرقمية الهامة والضرورية التي لا يتم تقديم المناقصات الحكومية بدونها هي شهادة السعودة حتى يمكن للمواطن الحصول على حقوقه المالية بسهولة، لذلك السبب بدءت وزارة التنمية الاجتماعية بتعميم أهمية وضرورة شهادة السعودة للجميع وفي كافة المؤسسات الحكومية حتى يبدأ اعتماد شهادة السعودة الرقمية، وتسهل تلك الشهادة الرقمية من إنجاز الخدمات على المواطنين والجهات المختصة وفي نفس الوقت رفع ترتيب السعودية عالميًا.

طريقة إصدار شهادة السعودة الرقمية

حتى يمكن للمواطن أن يحصل على شهادة السعودة الرقمية الجديدة يمكنه أن يتبع الخطوات القادمة بسهولة لإنجاز الشهادة وهي:

من رابط الخدمات الالكترونية التالي المواطن بالتسجيل في الموقع.

ومن ثم تحديد المنشأة التي يرغب بها ومن ثم تحديد إصدار شهادة السعودة الرقمية.

يجب أن يقوم المواطن بإضافة بيانات الشهادة الشخصية المحددة حتى يتم إصدار الشهادة بنفس التفاصيل المسجلة بها.

ومن ثم النقر على تقديم الطلب وبعد الانتهاء من ذلك يحصل المواطن على شهادة السعودة في صورة ملف PDF وطباعة الشهادة لتقديمها في المنشأة المطلوبة.

كيف يمكن الاستعلام عن شهادة السعودة الرقمية؟

تساهم شهادة السعودة في سهولة التحقق من بيانات المواطن حتى يتم إنجاز الخدمات المطلوبة من المنشأة، وللاستعلام عن شهادة سعودة المواطن يرجى تنفيذ الخطوات الآتية:

الضغط على الرابط المباشر للوصول إلى صفحة الاستعلام عن الشهادة الرقمية. تظهر بعد ذلك صفحة الاستعلام يجب أن يدخل بها رقم التحقق بالإضافة لرقم الشهادة الرقمية الخاصة بالعميل. ومن ثم يجب أن ينقر على زر البحث في حتى تظهر له كاف تفاصيل شهادة السعودة الرقمية.

مع العلم أن مدة صلاحية شهادة السعودة لا تزيد عن ثلاثة أشهر فقط وبعد ذلك يتم إلغاء صلاحيتها حتى التجديد مرة أخرى.