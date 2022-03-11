التسجيل في المساعدة المقطوعة الخطوات والشروط المطلوبة 1443

التقديم على المساعدة المقطوعة، من وسائل الدعم الهامة التي توفرها الحكومة السعودية للمواطنين الأشد حاجة للدعم المادي هي المساعدة المقطوعة، إذ أنها تساهم بدور كبير في تسهيل شراء متطلبات المواطنين وسداد الالتزامات المطلوبة منهم، لهذا يهتم عدد من المواطنين الذين ينتمون لطبقة الدعم المتوسط أو المنخفض بمعرفة خطوات التقديم في المساعدة المقطوعة للحصول على الدعم الذي يقدم سنويًا بمبلغ كبير حتى يساعد المواطنين بشكل أكبر ويمكن التقديم على المساعدة المقطوعة من الجوال بخطوات سهلة نعرفكم بها.

كيفية التقديم على المساعدة المقطوعة من الجوال

هناك طريقة بسيطة وفرتها وزارة التنمية الاجتماعية للفئات المستحقة لدعم المساعدة المقطوعة توفر عليهم الوقت والمجهود المبذول عند التقديم من خلال المكاتب والمقرات التابعة للوزارة، وهي التقديم الإلكتروني في المساعدة المقطوعة والذي يتم من خلال الجوال أو الحساب أو أي جهاز متصل بالانترنت من الخطوات القادمة:

النقر على الرابط التالي لفتح صفحة وزارة التنمية الاجتماعية مباشرةً .

ليختر المستفيد بعد ذلك التبويب الخاص بالخدمات الإلكترونية حتى يمكن له إنشاء حساب شخصي في المنصة.

عند تسجيل البيانات والوصول لرمز التحقق يجب أن يتأكد المستفيد من نقله بالشكل الصحيح.

ينتقل في الخطوة التالية إلى صفحة الشروط والأحكام لمعرفتها والتأكيد عليها.

يقوم المستفيد مرة أخرى بإدخال بياناته الشخصية مع كتابة رمز التأكيد الذي أرسل لرقم جواله الشخصي.

مع العلم أنه يجب توضيح اسم البنك الذي يتعامل معه ورقم حسابه البنكي به.

يجب أن ترفق وثائق التقديم المطلوبة.

يتم إتمام وإنهاء التسجيل لإنشاء الحساب بالنقر على أمر تسجيل.

ويظل الطلب لفترة بدون رد حتى يقوم الموظف بمراجعة البيانات والتفاصيل المكتوبة والتأكد من استيفاء شروط المساعدة المقطوعة بالمواطن.

شروط المساعدة المقطوعة من وزارة التنمية الاجتماعية

ومن أجل قبول طلبات التسجيل في المساعدة المقطوعة يجب أن تكون الشروط القادمة متوفرة به: