نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول أسعار البنزين في السعودية اليوم الجمعة 11مارس 2022 بجميع محطات الوقود من شركة أرامكو في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول أسعار البنزين في السعودية اليوم، في ظل تخوف الكثيرين من مواطني المملكة العربية السعودية والقائمين على أرضها من زيادة أسعار البنزين في المملكة تأثراً بحرب روسيا وأوكرانيا القائمة بالفعل هذه الأيام والتي أدت إلى انقلاب حال الموازين الاقتصادية بشكل كبير في كثير من الدول. بدأ الجميع يبحثون مراراً وتكراراً بشكل يومي عن أسعار البنزين الخاصة بشهر مارس 2022 في المملكة العربية السعودية. وكشفت شركة أرامكو السعودية بالفعل عنها خاصةً أنها تقوم بتحديث الأسعار شهرياً في اليوم العاشر من كل شهر. وفي السطور القادمة سوف نعرض لكم تحديث أسعار البنزين في السعودية شعر مارس 2022.

أسعار البنزين في السعودية لشهر مارس

إن شركة أرامكو Aramco السعودية للنفط تعتبر واحدة من كبرى شركات البترول على مستوى المملكة العربية السعودية والخليج العربي كافة. فهي المسؤولة عن تقديم تحديثات أسعار البنزين شهريا بعد الحصول على تصديق الحكومة السعودية عليها.

وتشير بعض التوقعات أن أسعار البنزين من المتوقع أنها سوف تشهد زيادة طفيفة تأثرا بأزمة أوكرانيا وروسيا الراهنة. ولذلك بدأ الجميع ترقب الأسعار الجديدة البنزين. وبالفعل قامت شركة أرامكو بمراجعة أسعار شهر مارس أمس الخميس الموافق 10 من شهر مارس 2022 على أن يتم تطبيقها بداية من صباح اليوم الجمعة الموافق 11 من مارس 2022 على جميع مستوى المملكة العربية السعودية.

جدول أسعار البنزين في السعودية اليوم

وجاءت أسعار البنزين الخاصة بشهر مارس 2022 على النحو الآتي:

سعر بنزين 91 يبلغ حوالي 2,18 ريال سعودي.

سعر بنزين 95 يبلغ نحو 2,33 ريال سعودي.

أما بالنسبة إلى سعر الديزل فبلغ نحو 0,63 ريال سعودي.

وسعر غاز البترول المسال يسجل نحو 0,75 ريال سعودي.

أما عن سعر الكيروسين فيسجل نحو 0,70 ريال سعودي فقط لا غير.

ولا يزال البحث مستمراً عن أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية الخاصة بشهر مارس 2022 خاصةً أن اليوم هو موعد تطبيق الأسعار الجديدة التي أعلنتها شركة أرامكو السعودية. وتتابع مع حضراتكم الأسعار بشكل حصري ونقوم كل لحظة بتحديثها فور التأكد من ماهية الأسعار الجديدة. لذلك عليكم متابعتنا من أجل معرفتها فور الإعلان عنها عبر موقعنا الإخباري ثقفني نيوز.