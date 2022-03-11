عروض التمويل الشخصي 2.5 مليون ريال من بنك الراجحي للسعوديين والمقيمين

بنك الراجحي هو من أفضل وأقوى البنوك داخل المملكة العربية السعودية، والذي يوفر لك أفضل العروض التمويلية كل وقت للمواطنين والسعوديين أيضاً، ويقدم وفرة واسعة من التمويلات الكثيرة منها التمويل الشخصي، التمويل التأجيري للسيارات، التمويل العقاري، وتمويل سداد المديونية، ويقدم لك أختيار إعادة التمويل مرة أخرى وذلك لتحصل على أفضل الإمكانيات لشراء كل ما تحتاج إليه وبأقل قسط شهري، وقد أعلن أن هناك عروض تمويلية تستمر خلال شهر مارس لعام 2022 لمنتج التمويل الشخصي ومنتج سداد المديونية بأقساط ميسرة.

عرض التمويل الشخصي من بنك الراجحي

إذا كنت مواطن أو مقيم أو متقاعد فيمكنك أن تتقدم بطلب الحصول على العرض التمويلي الشخصي بمبلغ يصل إلى 2.5 مليون ريال بأقل راتب وبدون كفيل، فلا يحتاج وجود ضامن حتى تحصل على التمويل، وهناك فترة سداد تصل إلى 60 شهرا للمواطنين السعوديين و36 شهرا للمقيمين ولكل منهما شروط معينة، كما أن هناك إعفاء من سداد باقي الأقساط المتبقية في حالة الوفاة أو العجز الكلي، كما أنه متاح لك السداد المبكر في أي وقت، ومعدل النسبة السنوي 2.41% مع الحصول على جميع الخدمات الأخرى وأيضا يمكنك أن تحصل على إعادة التمويل بمبلغ 2.5 مليون ريال بفترة سداد طويلة.

التسجيل في بنك الراجحي

لتحصل على كافة العروض الموجودة داخل المصرف يجب أن تكون عميل لدى المصرف وذلك من خلال التسجيل في بنك الراجحي، ويتم ذلك من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمصرف، شروط التسجيل في بنك الراجحي، ثم أختيار خدمة التسجيل من أعلى الصفحة، واختيار التسجيل أون لاين، وكتابة الاستمارة وملئ كافة البيانات المطلوبة صحيحة، وكتابة اسمك ورقم الجوال الخاص بك حيث سيتم إرسال رسالة التأكد، كما يمكنك الاتصال على رقم خدمة عملاء مصرف الراجحي للتمتع بكافة العروض الموجودة ومتابعة طلبك.

طريقة طلب تمويل بنك الراجحي

من خلال التسجيل في بنك الراجحي ستتمكن من الحصول على جميع المنتجات المتوفرة وذلك بالدخول إلى الموقع الإلكتروني، أو الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 8001241222 كما يمكنك التوجه إلى أحد الفروع المتوفرة في المملكة التابعة لمصرف الراجحي، وأيضاً استخدام حاسبة التمويل لتحصل على ما هو أفضل لك ومعرفة المطلوب منك خلال فترة التمويل.