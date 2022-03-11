نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الثالث متوسط 2022 الخارجي لجميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الثالث متوسط 2022 الخارجي لجميع المحافظات، إن نتائج الثالث المتوسط خارجي سجلت – خلال الساعات القليلة الماضية – أكبر نسبة في عمليات البحث بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم في العراق عن أنها سوف تكون متاحة أمام جميع الطلبة والطالبات على موقع «ناجح». لذلك يبحث آلاف من الطلاب عنها وبترقبون ظهورها رسميا خاصةً أن وزارة التربية والتعليم العراقية أعلنت في السادس من مارس السابق عن أنها سوف تتوافر أمام الجميع هذه الفترة. والآن نترككم مع نتائج الامتحانات النهائي للصف الثالث المتوسط خارجي لعام 2021-2022 وطريقة الاستعلام عنها بكل سهولة ويسر.

نتائج الثالث متوسط الخارجي لجميع المحافظات

وضحت وزارة التربية والتعليم في العراق في أكثر من بيان رسمي لها أن الموعد المحدد للإعلان عن نتائج الثالث المتوسط خارجي 2022 اقترب جدا وذلك على مستوى جميع محافظات العراق. على أن يكون ذلك بعد التأكد من الانتهاء بشكل عام من رصد درجات الطلبة والطالبات والانتهاء من عمليات التصحيح بشكل كامل.

وصرحت أنه حتى الآن يتم ترتيب بعض الكشوفات لتقوم وزارة التربية والتعليم العراقية بإعتمادها بشكل رسمي. كذلك وضحت بعض الشروط والإجراءات لنقل طلاب مرحلة الصف الثالث المتوسط خارجي على النحو الآتي:

بعد تسليم مستندات تحتوي على تفاصيل محل سكن كل طالب يتم نقل جميع الطلبة والطالبات بين مديريات التربية العامة وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار أن الطالب قد نجح.

كما أنه في حالة نجاح الطالب سوف يتم نقله داخل المديرية وسيتم منع انتقال الطلاب من مدارس الفترة المسائية إلى مدارس الفترة الصباحية. كذلك يمنع انتقال الطلاب من مدارسهم الحكومية إلى المدارس الأهلية.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط خارجي

وفرت وزارة التربية والتعليم العراقية رابط من أجل الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 خارجي ليتم طرح النتائج من خلاله وذلك لجميع الطلاب من مختلف المحافظات في العراق. وسيكون ذلك بالدخول إلى موقع «نتائجنا» ومن ثم إدخال كافة المعلومات التي يطلبها الموقع من محافظة أو اسم الطالب وغيرها.

وتتابع مع حضراتكم لحظة بلحظة نتائج الثالث المتوسط خارجي 2022 لتقديمها إليكم على طبق من ذهب. وتوفير كافة المعلومات التي تحتاجون إليها للاستعلام عنها. وإلى هنا نكون قد انتهينا من هذا التقرير. تابعونا.