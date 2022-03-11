روسيا تحظر تصدير السيارات والمركبات وسفن الركاب والطائرات

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الجمعة أن هذا الإجراء سارى المفعول حتى 31 ديسمبر 2022 وفقا لقانون نشر على الموقع الإلكترونى مجلس الوزراء الروسية. واستثنى القانون السيارات المصممة لنقل 10 أشخاص أو أكثر. وينطبق الحظر أيضًا على سفن الركاب والبضائع واليخوت والطائرات والطائرات بدون طيار.

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